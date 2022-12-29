Варварство в канун Нового года. Кулеба резко отреагировал на российские обстрелы

Россия прибегла к массированному удару в канун Нового года. Принятие "нейтралитета" во время войны - равносильно поддержке российских ничтожеств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как отметил Кулеба, удары России в канун Нового года по мирным украинским городам являются бессмысленным варварством.

В то же время, он отметил, что в войне с Россией не может существовать позиция "нейтралитета".

"Перед лицом таких массовых военных преступлений не может быть "нейтралитета". Притворяться "нейтральным" означает стать на сторону России", - отметил министр.