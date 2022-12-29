Варварство в канун Нового года. Кулеба резко отреагировал на российские обстрелы

Россия прибегла к массированному удару в канун Нового года. Принятие "нейтралитета" во время войны - равносильно поддержке российских ничтожеств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Как отметил Кулеба, удары России в канун Нового года по мирным украинским городам являются бессмысленным варварством.
В то же время, он отметил, что в войне с Россией не может существовать позиция "нейтралитета".
"Перед лицом таких массовых военных преступлений не может быть "нейтралитета". Притворяться "нейтральным" означает стать на сторону России", - отметил министр.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.
По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россияне запустили по территории Украины более 69 ракет.
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