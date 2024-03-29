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"Варварські зусилля РФ". Брінк закликала США затвердити допомогу Україні на тлі нічної атаки

П'ятниця 29 березня 2024 09:09
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"Варварські зусилля РФ". Брінк закликала США затвердити допомогу Україні на тлі нічної атаки Фото: посол США в Україні Бріджіт Брінк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову масовану атаку Росії на Україну ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter.

Посол закликала США схвалити військову допомогу Україні.

"Усю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України - зараз вся Україна перебуває в стані повітряної тривоги. Варварські зусилля Росії, спрямовані на відключення електроенергії для мільйонів чоловіків, жінок і дітей, тривають безконтрольно. Зараз потрібна наша допомога", - заявила вона.

Масована атака 29 березня

З вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски і рух "Шахедів", у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Під ранок російські окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС. Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К і балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, але головний удар загарбників був націлений на Дніпропетровську та Черкаську області. Там атаковано критичну інфраструктуру та об'єкти енергетики.

Також відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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