"Варварские усилия РФ". Бринк призвала США утвердить помощь Украине на фоне ночной атаки
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередную массированную атаку России на Украину ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.
Посол призвала США одобрить военную помощь Украине.
"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины - сейчас вся Украина находится в состоянии воздушной тревоги. Варварские усилия России, направленные на отключение электроэнергии для миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно. Сейчас нужна наша помощь", - заявила она.
Массированная атака 29 марта
С вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Под утро российские оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.
Вражеские ракеты долетели до западных областей, но главный удар захватчиков был нацелен на Днепропетровскую и Черкасскую области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.
Также известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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