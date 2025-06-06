Варварські дії: у Британії обурились масованою атакою РФ на Україну

Комбінований удар по Україні

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. Під ударом був Київ, Тернопіль, Чернігів, Луцьк та Львівська область.

Відомо, що у Києві загинули троє рятувальників, які ліквідували наслідки ворожої нічної атаки. За останніми даними у столиці поранення дістали 14 рятувальників. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

РБК-Україна зібрала інформацію про наслідки у регіонах в одному матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.