Варварские действия: в Британии возмутились массированной атакой РФ на Украину

Комбинированный удар по Украине

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом был Киев, Тернополь, Чернигов, Луцк и Львовская область.

Известно, что в Киеве погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия вражеской ночной атаки. По последним данным в столице ранения получили 14 спасателей. Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине.

РБК-Украина собрала информацию о последствиях в регионах в одном материале.

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