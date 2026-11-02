UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Варто зачинити вікна: у п'яти містах на Київщині погіршилася якість повітря

11:50 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У п'яти населених пунктах Київської області зафіксували помірний рівень дрібнодисперсного пилу. Мешканцям радять обмежити тривале перебування на вулиці та тримати вікна зачиненими.

Йдеться про Іванків, Білу Церкву, Вишневе, Бориспіль та Бровари. За тривалого впливу пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Мешканцям цих населених пунктів рекомендують:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за можливості увімкнути очищувач повітря.

Водночас в інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили. Загальний індекс якості повітря (AQI) залишається в межах норми.

Похмура погода та помірний північно-західний вітер сприяють перемішуванню повітря й розсіюванню шкідливих речовин.

Також на Київщині рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону. Фахівці продовжують стежити за станом атмосферного повітря.

Раніше РБК-Україна писало, що воєнні дії спричиняють масштабне забруднення повітря токсичними речовинами, важкими металами та канцерогенним пилом. Також пожежі, руйнування лісів і забудови змінюють місцевий мікроклімат, впливають на вітровий режим і можуть провокувати кислотні опади та небезпечні погодні явища.

Також ми розповідали, як забруднення повітря впливає на мікроклімат в українських містах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьЕкологіяЗабруднення повітря