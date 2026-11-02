Варто зачинити вікна: у п'яти містах на Київщині погіршилася якість повітря

Йдеться про Іванків, Білу Церкву, Вишневе, Бориспіль та Бровари. За тривалого впливу пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Мешканцям цих населених пунктів рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за можливості увімкнути очищувач повітря.

Водночас в інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили. Загальний індекс якості повітря (AQI) залишається в межах норми.

Похмура погода та помірний північно-західний вітер сприяють перемішуванню повітря й розсіюванню шкідливих речовин.

Також на Київщині рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону. Фахівці продовжують стежити за станом атмосферного повітря.