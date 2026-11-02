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Стоит закрыть окна: в пяти городах Киевской области ухудшилось качество воздуха

11:50 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В пяти населенных пунктах Киевской области зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли. Жителям советуют ограничить длительное пребывание на улице и держать окна закрытыми.

Речь идет об Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Борисполе и Броварах. При длительном влиянии пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствительный к раздражениям.

Жителям этих населённых пунктов рекомендуют:

  • держать окна закрытыми;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • по возможности включить воздухоочиститель.

В то же время, в других населенных пунктах области превышений допустимых показателей химических и биологических веществ не обнаружили. Общий индекс качества воздуха (AQI) остается в пределах нормы.

Пасмурная погода и умеренный северо-западный ветер способствуют перемешиванию воздуха и рассеиванию вредных веществ.

Также в Киевской области уровень гамма-излучения соответствует естественному фону. Специалисты продолжают следить за состоянием атмосферного воздуха.

Ранее РБК-Украина писало, что военные действия влекут за собой масштабное загрязнение воздуха токсичными веществами, тяжелыми металлами и канцерогенной пылью. Также пожары, разрушение лесов и застройки изменяют местный микроклимат, влияют на ветровой режим и могут провоцировать осадки и опасные погодные явления.

Также мы рассказывали, как загрязнение воздуха оказывает влияние на микроклимат в украинских городах.

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Киевская областьЭкологияЗагрязнение воздуха