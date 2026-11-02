Варто зачинити вікна: у п'яти містах на Київщині погіршилася якість повітря
У п'яти населених пунктах Київської області зафіксували помірний рівень дрібнодисперсного пилу. Мешканцям радять обмежити тривале перебування на вулиці та тримати вікна зачиненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Йдеться про Іванків, Білу Церкву, Вишневе, Бориспіль та Бровари. За тривалого впливу пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.
Мешканцям цих населених пунктів рекомендують:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за можливості увімкнути очищувач повітря.
Водночас в інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили. Загальний індекс якості повітря (AQI) залишається в межах норми.
Похмура погода та помірний північно-західний вітер сприяють перемішуванню повітря й розсіюванню шкідливих речовин.
Також на Київщині рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону. Фахівці продовжують стежити за станом атмосферного повітря.
Раніше РБК-Україна писало, що воєнні дії спричиняють масштабне забруднення повітря токсичними речовинами, важкими металами та канцерогенним пилом. Також пожежі, руйнування лісів і забудови змінюють місцевий мікроклімат, впливають на вітровий режим і можуть провокувати кислотні опади та небезпечні погодні явища.
Також ми розповідали, як забруднення повітря впливає на мікроклімат в українських містах.