Стоит закрыть окна: в пяти городах Киевской области ухудшилось качество воздуха

В пяти населенных пунктах Киевской области зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли. Жителям советуют ограничить длительное пребывание на улице и держать окна закрытыми.

Речь идет об Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Борисполе и Броварах. При длительном влиянии пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствительный к раздражениям.

Жителям этих населённых пунктов рекомендуют:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

по возможности включить воздухоочиститель.

В то же время, в других населенных пунктах области превышений допустимых показателей химических и биологических веществ не обнаружили. Общий индекс качества воздуха (AQI) остается в пределах нормы.

Пасмурная погода и умеренный северо-западный ветер способствуют перемешиванию воздуха и рассеиванию вредных веществ.

Также в Киевской области уровень гамма-излучения соответствует естественному фону. Специалисты продолжают следить за состоянием атмосферного воздуха.