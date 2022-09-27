UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не варто недооцінювати силу свободи. Росіяни можуть скинути Путіна, - глава МЗС Литви

Фото: голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr com mfa lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни можуть позбутися режиму російського диктатора Володимира Путіна, якщо зважаться на це.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти жорстокості режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - написав він.

Нагадаємо, що раніше Ландсбергіс заявляв, що Литва не прийматиме росіян, які тікають з країни для того, щоб уникнути мобілізації. Вони повинні прийняти свою відповідальність за війну проти України.

Прем'єр-міністр країни також зазначила, що Литва та інші країни не повинні рятувати людей від мобілізації. Світовій спільноті не слід приймати з гуманітарних міркувань тих росіян, які нещодавно підтримували агресію проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЛитва