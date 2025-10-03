Вартість золота рекордно зросла: за скільки його купують НБУ та ломбарди

Ціни на золото активно зростають протягом майже всього 2025 року. Цьому сприяє геополітична напруженість та небажання інвесторів робити ризиковані інвестиції.

Чому зростає вартість золота, які ціни на цей метал в Україні та якими вони будуть до кінця року – у матеріалі РБК-Україна .

Що відбувається з цінами на золото у світі

З початку року світові ціни на золото збільшилися приблизно на 44%, досягнувши рекордних значень завдяки активним закупівлям з боку центральних банків і відновленню циклу зниження ставок Федеральною резервною системою США.



У понеділок, 29 вересня, вартість золота зросла до нового рекордного рівня, перевищивши позначку 3 800 доларів за унцію. Зростанню котирувань сприяли ослаблення долара та очікування на зниження процентної ставки ФРС США, пишуть Reuters.

"Є підстави, що в жовтні та грудні ФРС піде на подальше зниження ставок", - цитує видання аналітика компанії Capital.com Кайл Родда.



Золото традиційно зміцнюється в умовах низьких процентних ставок центральних банків, а також у часи геополітичної та економічної нестабільності.

Як зазначається, трейдери наразі оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС в жовтні приблизно на рівні 90%, а ймовірність додаткового зниження в грудні – близько 65%.

Опитані Reuters трейдери та галузеві експерти прогнозують у наступному році ціну на рівні в 4 000 доларів за унцію.

У понеділок, 29 вересня, спотова ціна золота на Нью-Йоркській фондовій біржі зросла на 1,5%в порівнянні з попереднім днем, досягнувши 3 814,9 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з постачанням у грудні подорожчали на 0,9% до 3 844 доларів за унцію.

На тлі зростання золота подорожчали й інші дорогоцінні метали: спотова ціна срібла піднялася на 2,3% до 47 доларів за унцію, платина зросла на 3,6% до 1 623,9 долара, а паладій – на 2% до 1 295,2 долара.

Що відбувається з цінами на золото в Україні

Світовий і український ринки золота суттєво відрізняються. В Україні операції із золотом зводяться переважно до продажу злитків населенню через банки, тоді як світовий ринок охоплює масштабні ф’ючерсні й інвестиційні операції, сказав у розмові з РБК-Україна економічний експерт Борис Кушнірук.

"Золото у злитках в Україні можна зберігати, але з продажем можуть виникнути проблеми, оскільки банки не довіряють одне одному та можуть не купити метал на яких не стоїть їхнє тавро", - зазначив він.

Через відсутність в Україні повноцінного фондового ринку, ціни на метал формуються виключно під впливом світових котирувань і змінюються синхронно з ними, підкреслив економіст Олег Гетьман.

"Ціни залежать від світових цін на цю продукцію. І як золото коливається у світі, так само воно коливається у нас", - додав він.

Експерти попереджають, що золото не є інструментом для заробітку, а радше способом збереження вартості заощаджень в періоди світової нестабільності. Саме тому ціни на золото в Україні й надалі будуть зростати.

"Я думаю, що найближчі декілька років через зростання геополітичної турбулентності золото буде зростати в ціні", - заявив Кушнірук, додавши, що золоті вироби у ломбардах оцінюються значно дешевше за ринкову вартість металу.

Економісти рекомендують диверсифікувати заощадження: тримати частину у золоті, частину у валюті (долар, євро), а частину у державних облігаціях. Вони також застерігають, щодо ліквідності злитків: продати їх можна не завжди легко, а комісії банків під час купівлі-продажу значні. Але золото можна купувати не тільки як саме фізичний метал.

"В банках існують вклади, які прив'язані до золота. Ви кладете кошти, еквівалент умовного злитка чи унції, і вам на них ще нараховується відсоток", - зазначив Гетьман.

Які ціни на золото в Україні

У четвер, 2 жовтня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал - 5 095,16 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості - 5 079,87 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів - 5 044,21 гривні за грам.

НБУ може купувати золото у комерційних банків.

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами:

Ціни на найпоширеніші проби золота, з яких виготовляються ювелірні вироби у ломбардах станом на 30 вересня складають 3 224 гривні за 583 пробу, 3 231 гривні за 585 пробу та 4 144 гривні за 750 пробу. Банківське золото (999 проби) вартує 5 350 гривні. В моніторинг РБК-Україна були включені ломбарди "Скарбниця", "Скупка золота", "Благо".