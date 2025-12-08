Вартість війни: один масований удар Росії по Україні - 361 мільйон доларів

Стало відомо, що лише один масований удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня обійшовся Кремлю у 361 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони Півдня України.

Масований удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня став не лише черговим актом терору та руйнування цивільної інфраструктури, а й показником справжніх пріоритетів Кремля.

Так, за оцінками експертів, лише за кілька годин на небо над Україною було скинуто зброю, загальна вартість якої склала близько 361 млн доларів.

Чим атакувала РФ Україну:

653 дрони-камікадзе - близько 15,5 млн доларів;

3 ракети "Кинжал" - орієнтовно 36 млн доларів;

34 крилаті ракети - близько 254 млн доларів;

14 "Іскандерів-М" - приблизно 56 млн доларів.

Ці гроші були витрачені на спробу зламати українську інфраструктуру та підірвати супротив цивільного населення, замість того, щоб витратити їх на розвиток людей, які живуть у злиднях, без належного тепла, медицини та інфраструктури.

Що Росія могла б зробити за ці гроші для власних громадян:

забезпечити питною водою десятки тисяч людей, збудувавши до 120 водоочисних станцій;

замінити понад 1 000 км зношених тепломереж, які щозими зношуються по всій країні;

надати нове житло 15 тисячам сімей, що мешкають у аварійних будинках;

побудувати 6 сучасних районних лікарень із критично важливим обладнанням;

звести понад 100 шкіл та дитячих садків у віддалених регіонах, де діти навчаються в напівзруйнованих приміщеннях.

Найбільш авторитетні джерела оцінюють, що Росія вже витратила на війну з Україною від 167 млрд до понад 200 млрд доларів - і ця сума день за днем зростає.