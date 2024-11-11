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Вартість ритуальних послуг в Україні може збільшитися: що відомо

Понеділок 11 листопада 2024 14:56
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Вартість ритуальних послуг в Україні може збільшитися: що відомо Фото: поховання (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В Україні депутати пропонують запровадити податок на додану вартість (ПДВ) на послуги з поховання та реалізацію ритуальних товарів, що надаються державними та комунальними підприємствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №12189.

Ця законодавча ініціатива є частиною проєкту закону щодо змін до Податкового кодексу України.

Згідно зі змістом пояснювальної записки, основною метою законопроєкту є реформування сфери ритуальних послуг і дерегуляція цього ринку.

Як пояснюють депутати, це дозволить зробити його більш прозорим і сприятливим для інвестицій. Також вони вказують на те, що відсутність державного домінування надасть користувачам послуг можливість обирати кращі пропозиції.

Окрім цього, проєкт закону пропонує скасування пільгової системи оподаткування для постачальників ритуальних послуг.

Законопроєкт передбачає відкриття можливостей для приватних компаній у сфері поховання, що, як пояснюють депутати, дасть змогу працювати кладовищам, крематоріям і колумбаріям на комерційній основі.

Своєю чергою це має стимулювати конкуренцію, підвищити якість послуг і забезпечити рівність усіх учасників ринку перед законом.

Водночас нововведення торкнеться фінансового навантаження на споживачів, які за умови прийняття законопроєкту будуть сплачувати ПДВ на послуги, які раніше були від податку звільнені.

Очікується, що законопроєкт, якщо його ухвалять, підвищить ефективність роботи ринку ритуальних послуг.

Раніше ми розповідали про скандальний інцидент, коли у матері загиблого військового виманили понад 200 тисяч гривень шахраї.

Також торік посадовець Полтавської міськради вимагав хабарі за поховання українських військових.

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