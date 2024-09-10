У матері загиблого військового виманили понад 200 тисяч гривень: що сталось
Матір загиблого захисника України розповіла про буцімто шахраїв, які наживаються на горі людей та виманюють у родичів гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний допис жінки у Facebook.
Що розповіла мати загиблого захисника про шахрайську "схему"
За словами Оксани Грицак, нещодавно з її горя скористались шахраї.
"Я втратила сина Андрія. Він загинув Героєм у ЗСУ, виконуючи бойове розпорядження. Бригада 95. Після цього горя знайшлись шахраї, які виманили в мене 210 грн на пам'ятник", - написала жінка.
Вона уточнила, що йдеться про "шахрайську фірму "Кам'яні справи".
"Вони, приїхавши на замір пам'ятника, підсунули не діючий договір і виманили гроші. Гроші були перераховані через "ПриватБанк". Все це відбувалось у період з 11.01.2024 до 14.01.2024. Надалі кожного дня вони в телефонному режимі затягували час, аж поки я не зрозуміла, що вони шахраї", - розповіла Грицак.
Наданий компанією договір підряду (фото: facebook.com/Оксана Грицак)
Вона додала, що звернулась щодо цієї ситуації в поліцію - написала заяву про шахрайство.
"Результатів від поліції немає. Пам'ятника немає. Грошей немає. Сина героя немає. Кожен мій день - це біль та безвихідь. Тому хочу застерегти людей, щоб не зв'язувались із шахраями "Кам'яні справи". А шахраям хочу побажати, щоб за мої муки пам'ятники стояли в них. Мій син загинув Героєм. А шахраї скористались грошима. І я досі не можу зрозуміти, хто в змозі мені допомогти повернути кошти від шахраїв", - підсумувала матір полеглого бійця та попросила у громадськості розголосу щодо ситуації, яка з нею трапилась.
Допис матері загиблого захисника (скриншот: facebook.com/Оксана Грицак)
Зазначимо, що, згідно з наявною у мережі інформацією, ТзОВ "Кам'яні справи" з міста Бучач Тернопільської області, дійсно займається виробництвом і реалізацією різноманітного спектру продукції з граніту (в тому числі й у сфері ритуальних послуг).
Як шахраї дурять українців
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шахраї попри війну повернулися до старих схем ошуканства українців.
Вони можуть підходити до людей просто на вулицях, торкатися, маніпулювати й виманювати бажане. У таких ситуаціях важливо вміти відмовити та не вагатися, адже зловмисник це одразу побачить і використає.
Психологи стверджують, що будь-яка несподівана поведінка та реакція зіб'є вуличних шахраїв з пантелику. Ви навіть можете використати їхні методи: погадати на картах, передбачити майбутнє тощо.
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