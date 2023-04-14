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Вимагав хабарі за поховання військових. Викрито посадовця Полтавської міськради

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Полтава, П'ятниця 14 квітня 2023 12:49
Вимагав хабарі за поховання військових. Викрито посадовця Полтавської міськради Фото: правоохоронці викрили посадовця Полтавської міськради, який брав хабарі за поховання військових (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Посадовець Полтавської міськради вимагав хабарі за поховання військових. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав у власника підприємства з ритуальних послуг хабаря за поховання загиблих військових.

"Підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів з перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час чергової передачі коштів. Будуть проводити обшуки в домівці підозрюваного.

Фото: правоохоронці викрили посадовця Полтавської міськради, який брав хабарі за поховання військових (gp.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що у Києві викрили працівника медуніверситету, який вимагав за іспит 1500 доларів.

Також нагадаємо, що у Львівській області двом правоохоронцям вручили підозру. Вони вимагали хабаря від благодійного фонду, який допомагає військовим.

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