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Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт

Середня вартість квитка у громадському транспорті Києва у травні становила 8 грн (фото: Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Середня вартість проїзду в громадському транспорті України різниться залежно від області.

РБК-Україна розповідає про вартість проїзду у різних регіонах України, а також від чого вона може залежати.

Вартість проїзду у різних регіонах України

Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті України становила 9,31 грн за один квиток.

Найдешевша вартість проїзду була зафіксована:

  • у Київській області - 5 грн
  • у Херсонській області - 6 грн
  • у Кіровоградській області - 6,48 грн
  • у Харківській області - 6,60 грн

Середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва при цьому становив у середньому 8 грн.

Водночас найдорожчими регіонами за вартістю проїзду виявились:

  • Полтавська область - 10,95 грн
  • Чернівецька область - 12,96 грн
  • Чернігівська область - 13,84 грн
  • Житомирська область - 15 грн
  • Львівська область - 15,74 грн

Середня вартість проїзду в міському транспорті, травень 2024 (інфографіка: index.minfin.com.ua)

Від чого може залежати вартість проїзду

Середня вартість проїзду у різних областях України може залежати від низки важливих факторів:

  • рівня доходів громадян
  • вартості життя 
  • загального економічного стану області
  • вартості пального
  • вартості обслуговування та ремонту транспорту
  • заробітних плат працівників та інших "операційних" витрат
  • рівня фінансової підтримки місцевими або державними органами влади
  • конкуренції серед транспортних компаній
  • довжини маршрутів (кількості зупинок)
  • складності обслуговування маршрутів тощо

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві під час канікул школярі платитимуть за проїзд дешевше.

Читайте також, коли та як зросла вартість проїзду в Івано-Франківську.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Державна служба статистики, "Мінфін".

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