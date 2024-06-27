Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт

Середня вартість проїзду в громадському транспорті України різниться залежно від області.
РБК-Україна розповідає про вартість проїзду у різних регіонах України, а також від чого вона може залежати.
Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті України становила 9,31 грн за один квиток.
Найдешевша вартість проїзду була зафіксована:
Середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва при цьому становив у середньому 8 грн.
Водночас найдорожчими регіонами за вартістю проїзду виявились:
Середня вартість проїзду в міському транспорті, травень 2024 (інфографіка: index.minfin.com.ua)
Середня вартість проїзду у різних областях України може залежати від низки важливих факторів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві під час канікул школярі платитимуть за проїзд дешевше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Державна служба статистики, "Мінфін".
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