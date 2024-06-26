Школярі у Києві будуть під час канікул платити за проїзд, але дешевше
З 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у Київському метро буде платним. Водночас за проїзним діятиме знижка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку КП "Київський метрополітен".
Зазначається, що за проїзним для школярів протягом літа діятиме знижка 75%. Придбати проїзний квиток зі знижкою можна через :
- застосунок "Київ Цифровий";
- термінал самообслуговування.
Зокрема учнівський можна поповнити в додатку EasyPay, на сайті КП ГІОЦ або ж в касах метро на станціях:
- "Видубичі 1";
- "Почайна 1";
- "Вокзальна", в додатку EasyPay та на сайті КП ГІОЦ.
"Також з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті, зокрема і в метрополітені на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста", - додає КП "Київський метрополітен".
Варто додати, що вчора стало відомо, що для школярів також стане тимчасово платним проїзд у громадському транспорті.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про вартість квитків на громадський транспорт у Києві та про те, де їх придбати.
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