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Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт

Средняя стоимость билета в общественном транспорте Киева в мае составила 8 грн (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Средняя стоимость проезда в общественном транспорте Украины отличается в зависимости от области.

РБК-Украина рассказывает о стоимости проезда в разных регионах Украины, а также от чего она может зависеть.

Стоимость проезда в разных регионах Украины

Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте Украины составила 9,31 грн за один билет.

Самая дешевая стоимость проезда была зафиксирована:

  • в Киевской области - 5 грн
  • в Херсонской области - 6 грн
  • в Кировоградской области - 6,48 грн
  • в Харьковской области - 6,60 грн

Средняя стоимость билета за проезд в общественном транспорте Киева составляла в среднем 8 грн.

В то же время самыми дорогими регионами по стоимости проезда оказались:

  • Полтавская область - 10,95 грн
  • Черновицкая область - 12,96 грн
  • Черниговская область - 13,84 грн
  • Житомирская область - 15 грн
  • Львовская область - 15,74 грн

Средняя стоимость проезда в городском транспорте, май 2024 (инфографика: index.minfin.com.ua)

От чего может зависеть стоимость проезда

Средняя стоимость проезда в разных областях Украины может зависеть от ряда важных факторов:

  • уровня доходов граждан
  • стоимости жизни
  • общего экономического состояния области
  • стоимости горючего
  • стоимости обслуживания и ремонта транспорта
  • заработных плат работников и других "операционных" расходов
  • уровня финансовой поддержки местными или государственными органами власти
  • конкуренции среди транспортных компаний
  • длины маршрутов (количества остановок)
  • сложности обслуживания маршрутов и т.п.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве во время каникул школьники будут платить за проезд дешевле.

Читайте также, когда и как выросла стоимость проезда в Ивано-Франковске.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Государственная служба статистики, "Мінфін".

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