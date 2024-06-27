Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт

Средняя стоимость проезда в общественном транспорте Украины отличается в зависимости от области.
РБК-Украина рассказывает о стоимости проезда в разных регионах Украины, а также от чего она может зависеть.
Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте Украины составила 9,31 грн за один билет.
Самая дешевая стоимость проезда была зафиксирована:
Средняя стоимость билета за проезд в общественном транспорте Киева составляла в среднем 8 грн.
В то же время самыми дорогими регионами по стоимости проезда оказались:
Средняя стоимость проезда в городском транспорте, май 2024 (инфографика: index.minfin.com.ua)
Средняя стоимость проезда в разных областях Украины может зависеть от ряда важных факторов:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве во время каникул школьники будут платить за проезд дешевле.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Государственная служба статистики, "Мінфін".
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