У Івано-Франківську відзавтра проїзд у транспорті зросте на 50%

З четверга, 20 червня, в Івано-Франківську зросте тариф на проїзд у комунальному транспорті на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис комунального підприємства “Електроавтотранс” в Facebook.

Таким чином, нові тарифи на проїзд у транспорті становитиме:

при оплаті готівкою у водія -15 гривень за одну поїздку;

при оплаті банківською безконтактною карткою або через Qr-код - 12 гривень за одну поїздку;

при оплаті транспортною карткою "Галка" - 10 гривень за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хвилин з моменту першої валідації.

При цьому вартість проїзду при оплаті транспортною карткою "Галка" студентська становитиме 8 гривень за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хвилин з моменту першої валідації;

Разом з тим вартість однієї поїздки при оплаті у квитка у контролера для пасажирів, які попередньо не оплатили свій проїзд, становитиме 300 гривень.