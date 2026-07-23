Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталі

Про запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті попередили мешканців і гостей міста Вінниця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Вінницької міської ради (ВМР).
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Згідно з інформацією ВМР, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Вінницької громади набудуть чинності з 1 серпня 2026 року.
Пасажирам пояснили, що разова поїздка у трамваї, автобусі чи тролейбусі буде коштувати 25 гривень.
Таке рішення схвалив виконавчий комітет ВМР (після розгляду відповідних розрахунків, поданих КП "Вінницька транспортна компанія").
Платити менше за одну поїздку в громадському транспорті міста можна буде із проїзним квитком.
"Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, вартість однієї поїздки залишатиметься нижчою і, залежно від виду проїзного, становитиме від 11 до 17 гривень", - пояснили у прес-службі міської ради.
Крім того, додаткові пільгові умови придбання проїзних передбачені:
Отже це - найвигідніший спосіб оплати для тих, хто користується громадським транспортом регулярно.
З 1 серпня персоналізована "Муніципальна картка вінничанина" на 130 поїздок (на 30 днів із моменту придбання) буде коштувати:
Картка на 80 поїздок (на 30 календарних днів із моменту придбання) буде коштувати:
Крім того, безлімітний проїзний квиток на 30 календарних днів коштуватиме 2 250 гривень.
Пасажирам у Вінниці можна буде придбати також і неперсоналізовані проїзні картки:
Насамкінець місцевим мешканцям повідомили, що міська рада й надалі фінансуватиме перевезення пільгових категорій пасажирів.
"За 2025 рік громадський транспорт Вінницької громади перевіз понад 46,8 мільйона пасажирів... Із загального пасажиропотоку понад 15,5 мільйона поїздок здійснили пільгові категорії громадян", - поділились у ВМР.
Зазначається також, що для власників "Муніципальної картки вінничанина" - збережеться безкоштовна пересадка впродовж 30 хвилин.
"Встановлення нових тарифів покликане забезпечити стабільну роботу громадського транспорту", - наголосили у міськраді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 15 липня у Києві зросла вартість проїзду у комунальному транспорті та в маршрутках.
Згодом стало відомо, що подорожчав проїзд у столичній міській електричці - Kyiv City Express.
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