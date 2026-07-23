Стоимость проезда повышают еще в одном облцентре Украины: детали

О введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте предупредили жителей и гостей города Винница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Винницкого городского совета (ВГС).
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Согласно информации ВГС, новые тарифы на проезд в общественном транспорте Винницкой громады вступят в силу с 1 августа 2026 года.
Пассажирам объяснили, что разовая поездка в трамвае, автобусе или троллейбусе будет стоить 25 гривен.
Такое решение принял исполнительный комитет ВГС (после рассмотрения соответствующих расчетов, представленных КП "Винницкая транспортная компания").
Платить меньше за одну поездку в общественном транспорте города можно будет с проездным билетом.
"Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, стоимость одной поездки будет оставаться ниже и в зависимости от вида проездного будет составлять от 11 до 17 гривен", - объяснили в пресс-службе городского совета.
Кроме того, дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены:
Так что это - самый выгодный способ оплаты для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно.
С 1 августа персонализированная "Муниципальная карта винничанина" на 130 поездок (на 30 дней с момента приобретения) будет стоить:
Карта на 80 поездок (на 30 календарных дней с момента приобретения) будет стоить:
Кроме того, безлимитный проездной билет на 30 календарных дней обойдется в 2 250 гривен.
Пассажирам в Виннице можно будет приобрести также и неперсонализированные проездные карты:
В заключение местным жителям сообщили, что городской совет и дальше будет финансировать перевозку льготных категорий пассажиров.
"За 2025 год общественный транспорт Винницкой громады перевез более 46,8 миллионов пассажиров... Из общего пассажиропотока более 15,5 миллионов поездок совершили льготные категории граждан", - поделились в ВГС.
Отмечается также, что для владельцев "Муниципальной карты винничанина" - сохранится бесплатная пересадка в течение 30 минут.
"Установление новых тарифов призвано обеспечить стабильную работу общественного транспорта", - подчеркнули в горсовете.
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