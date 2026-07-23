Стоимость проезда повышают еще в одном облцентре Украины: детали

Главное: Старт изменений : стоимость проезда в общественном транспорте Винницы повышают с 1 августа 2026 года.

: стоимость проезда в общественном транспорте Винницы повышают с 1 августа 2026 года. Новый тариф : разовая поездка в автобусе, трамвае или троллейбусе будет стоить 25 гривен.

: разовая поездка в автобусе, трамвае или троллейбусе будет стоить 25 гривен. Возможность экономии : благодаря проездным картам (персонализированным или неперсонализированным) стоимость одной поездки составит от 11 до 17 гривен.

: благодаря проездным картам (персонализированным или неперсонализированным) стоимость одной поездки составит от 11 до 17 гривен. Кому дешевле : дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены для учеников и студентов.

: дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены для учеников и студентов. Бесплатная пересадка: разрешается владельцам "Муниципальной карточки винничанина" в течение 30 минут.

Когда заработают новые тарифы

Согласно информации ВГС, новые тарифы на проезд в общественном транспорте Винницкой громады вступят в силу с 1 августа 2026 года.

Пассажирам объяснили, что разовая поездка в трамвае, автобусе или троллейбусе будет стоить 25 гривен.

Такое решение принял исполнительный комитет ВГС (после рассмотрения соответствующих расчетов, представленных КП "Винницкая транспортная компания").

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Кто и как сможет платить меньше

Платить меньше за одну поездку в общественном транспорте города можно будет с проездным билетом.

"Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, стоимость одной поездки будет оставаться ниже и в зависимости от вида проездного будет составлять от 11 до 17 гривен", - объяснили в пресс-службе городского совета.

Кроме того, дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены:

для учеников;

для студентов.

Так что это - самый выгодный способ оплаты для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно.

Разница между разовой поездкой и проездным билетом (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)

Персонализированная "Муниципальная карта винничанина"

С 1 августа персонализированная "Муниципальная карта винничанина" на 130 поездок (на 30 дней с момента приобретения) будет стоить:

1 500 гривен - для взрослых граждан;

750 гривен - для студентов учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся учреждений профессионально-технического образования дневной формы обучения;

450 гривен - для учеников учреждений общего среднего образования дневной формы обучения.

Карта на 80 поездок (на 30 календарных дней с момента приобретения) будет стоить:

1 200 гривен - для взрослых граждан;

600 гривен - для студентов и учащихся учреждений профессионально-технического образования дневной формы обучения;

360 гривен - для учеников учреждений общего среднего образования дневной формы обучения.

Кроме того, безлимитный проездной билет на 30 календарных дней обойдется в 2 250 гривен.

Стоимость персонализированных проездных карт (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)

Неперсонализированная проездная карта

Пассажирам в Виннице можно будет приобрести также и неперсонализированные проездные карты:

за 1 725 гривен - на 130 поездок;

за 1 380 гривен - на 80 поездок;

за 2 600 гривен - на безлимитный проезд в течение 30 дней.

Стоимость неперсонализированных проездных карт (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)

Кто сможет делать бесплатную пересадку

В заключение местным жителям сообщили, что городской совет и дальше будет финансировать перевозку льготных категорий пассажиров.

"За 2025 год общественный транспорт Винницкой громады перевез более 46,8 миллионов пассажиров... Из общего пассажиропотока более 15,5 миллионов поездок совершили льготные категории граждан", - поделились в ВГС.

Отмечается также, что для владельцев "Муниципальной карты винничанина" - сохранится бесплатная пересадка в течение 30 минут.

"Установление новых тарифов призвано обеспечить стабильную работу общественного транспорта", - подчеркнули в горсовете.