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Стоимость проезда повышают еще в одном облцентре Украины: детали

19:34 23.07.2026 Чт
3 мин
Уже совсем скоро за один билет отдать придется 25 гривен
aimg Ирина Костенко
Цены на проезд в Виннице меняются (фото иллюстративное: Getty Images)

О введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте предупредили жителей и гостей города Винница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Винницкого городского совета (ВГС).

Главное:

  • Старт изменений: стоимость проезда в общественном транспорте Винницы повышают с 1 августа 2026 года.
  • Новый тариф: разовая поездка в автобусе, трамвае или троллейбусе будет стоить 25 гривен.
  • Возможность экономии: благодаря проездным картам (персонализированным или неперсонализированным) стоимость одной поездки составит от 11 до 17 гривен.
  • Кому дешевле: дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены для учеников и студентов.
  • Бесплатная пересадка: разрешается владельцам "Муниципальной карточки винничанина" в течение 30 минут.

Когда заработают новые тарифы

Согласно информации ВГС, новые тарифы на проезд в общественном транспорте Винницкой громады вступят в силу с 1 августа 2026 года.

Пассажирам объяснили, что разовая поездка в трамвае, автобусе или троллейбусе будет стоить 25 гривен.

Такое решение принял исполнительный комитет ВГС (после рассмотрения соответствующих расчетов, представленных КП "Винницкая транспортная компания").

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Кто и как сможет платить меньше

Платить меньше за одну поездку в общественном транспорте города можно будет с проездным билетом.

"Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, стоимость одной поездки будет оставаться ниже и в зависимости от вида проездного будет составлять от 11 до 17 гривен", - объяснили в пресс-службе городского совета.

Кроме того, дополнительные льготные условия приобретения проездных предусмотрены:

  • для учеников;
  • для студентов.

Так что это - самый выгодный способ оплаты для тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно.

Разница между разовой поездкой и проездным билетом (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)

Персонализированная "Муниципальная карта винничанина"

С 1 августа персонализированная "Муниципальная карта винничанина" на 130 поездок (на 30 дней с момента приобретения) будет стоить:

  • 1 500 гривен - для взрослых граждан;
  • 750 гривен - для студентов учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся учреждений профессионально-технического образования дневной формы обучения;
  • 450 гривен - для учеников учреждений общего среднего образования дневной формы обучения.

Карта на 80 поездок (на 30 календарных дней с момента приобретения) будет стоить:

  • 1 200 гривен - для взрослых граждан;
  • 600 гривен - для студентов и учащихся учреждений профессионально-технического образования дневной формы обучения;
  • 360 гривен - для учеников учреждений общего среднего образования дневной формы обучения.

Кроме того, безлимитный проездной билет на 30 календарных дней обойдется в 2 250 гривен.

Стоимость персонализированных проездных карт (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)

Неперсонализированная проездная карта

Пассажирам в Виннице можно будет приобрести также и неперсонализированные проездные карты:

  • за 1 725 гривен - на 130 поездок;
  • за 1 380 гривен - на 80 поездок;
  • за 2 600 гривен - на безлимитный проезд в течение 30 дней.

Стоимость неперсонализированных проездных карт (инфографика: facebook.com/Vinnytsia)

Кто сможет делать бесплатную пересадку

В заключение местным жителям сообщили, что городской совет и дальше будет финансировать перевозку льготных категорий пассажиров.

"За 2025 год общественный транспорт Винницкой громады перевез более 46,8 миллионов пассажиров... Из общего пассажиропотока более 15,5 миллионов поездок совершили льготные категории граждан", - поделились в ВГС.

Отмечается также, что для владельцев "Муниципальной карты винничанина" - сохранится бесплатная пересадка в течение 30 минут.

"Установление новых тарифов призвано обеспечить стабильную работу общественного транспорта", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 15 июля в Киеве выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте и в маршрутках.

Позже стало известно, что подорожал проезд в столичной городской электричке - Kyiv City Express.

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