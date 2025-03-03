Вартість квитків на потяги в Україні: що впливає на ціну

Від чого залежить вартість залізничних квитків

Вартість квитка та плацкарти залежить від кількох факторів: дальності поїздки, класу вагона (загальний, плацкартний, купейний, люкс тощо), категорії потяга за швидкістю ("Інтерсіті+", "Нічний експрес" тощо) та рівня сервісу (фірмовий чи звичайний потяг).

Ціни також коригуються за днями тижня: у вівторок і середу діє знижений коефіцієнт 0,9, а в п’ятницю та неділю - підвищений коефіцієнт 1,1. Окрім цього, враховуються коефіцієнти індексації за календарними періодами року.

Формування вартості проїзду здійснюється з урахуванням відправлення поїзда з пункту його формування або обороту. Після проходження вагоном атестаційної комісії або ремонту ціна також може змінюватись.

Додатково у вартість квитка входить плата за продаж документа, податок на додану вартість (20%) і, за бажанням пасажира, - комплект постільної білизни чи інші послуги.

Чому відрізняються ціни на квитки у вагонах одного класу

В "Укрзалізниці" пояснюють, що навіть у межах одного потяга вартість проїзду у вагонах одного класу може відрізнятися через різний рівень комфорту та рік виробництва вагонів.

Наприклад, якщо ви купуватимете квитки у купейний вагон за маршрутом "Київ - Львів", то ви побачите, що ціна відрізняється. За місце в одному вагоні доведеться заплатити 403, 63 гривні, а в іншому - 295, 95 гривень. На сайті не вказано, чим відрізняються вагони, однак у компанії пояснюють, що ціна залежить від комфорту та віку вагонів.



Ціни на залізничні квитки (скриншот із сайту "Укрзалізниці", РБК-Україна)

Під час подорожі іншим поїздом "Укрзалізниці" ми порівняли вагони, у яких відрізняється вартість проїзду. Це купейні вагони, але одразу помітно, що вони різного року випуску. У новіших вагонах встановлені пластикові вікна й нижчий рівень шуму. Вони оснащені новішими полицями, матрацами та подушками. У купе ми побачили 2 розетки - по одній біля нижніх полиць.

Купейні вагони "Укрзалізниці" (Тетяна Веремєєва, РБК-Україна)

У старіших вагонах встановлені звичайні дерев’яні вікна й більше чути шум поїзда, під час поїздки. Розетки розміщені у вагоні, тому, щоб підзарядити гаджети, доведеться вийти з купе.

Купейні вагони "Укрзалізниці" (Тетяна Веремєєва, РБК-Україна)

Однак на комфорт поїздки така різниця між вагонами особливо не впливає. Пасажирам видають однакову постіль. З урахуванням того, що подорож була взимку, в обох вагонах тепло. Також провідники слідкують за чистотою безпосередньо у вагоні та туалетах.