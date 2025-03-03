Вартість квитків на потяги в Україні: що впливає на ціну

Ціни на залізничні квитки в Україні формуються за державним регулюванням, тож "Укрзалізниця" не має можливості самостійно змінювати тарифи, вводити сезонні знижки або коригувати вартість проїзду. Однак у різні дні й на різні вагони за одним і тим же маршрутом у складі одного й того ж поїзда можуть відрізнятися.
"Укрзалізниця" у коментарі для РБК-Україна пояснила, від чого залежить ціна на залізничні квитки.
Вартість квитка та плацкарти залежить від кількох факторів: дальності поїздки, класу вагона (загальний, плацкартний, купейний, люкс тощо), категорії потяга за швидкістю ("Інтерсіті+", "Нічний експрес" тощо) та рівня сервісу (фірмовий чи звичайний потяг).
Ціни також коригуються за днями тижня: у вівторок і середу діє знижений коефіцієнт 0,9, а в п’ятницю та неділю - підвищений коефіцієнт 1,1. Окрім цього, враховуються коефіцієнти індексації за календарними періодами року.
Формування вартості проїзду здійснюється з урахуванням відправлення поїзда з пункту його формування або обороту. Після проходження вагоном атестаційної комісії або ремонту ціна також може змінюватись.
Додатково у вартість квитка входить плата за продаж документа, податок на додану вартість (20%) і, за бажанням пасажира, - комплект постільної білизни чи інші послуги.
В "Укрзалізниці" пояснюють, що навіть у межах одного потяга вартість проїзду у вагонах одного класу може відрізнятися через різний рівень комфорту та рік виробництва вагонів.
Наприклад, якщо ви купуватимете квитки у купейний вагон за маршрутом "Київ - Львів", то ви побачите, що ціна відрізняється. За місце в одному вагоні доведеться заплатити 403, 63 гривні, а в іншому - 295, 95 гривень. На сайті не вказано, чим відрізняються вагони, однак у компанії пояснюють, що ціна залежить від комфорту та віку вагонів.
Ціни на залізничні квитки (скриншот із сайту "Укрзалізниці", РБК-Україна)
Під час подорожі іншим поїздом "Укрзалізниці" ми порівняли вагони, у яких відрізняється вартість проїзду. Це купейні вагони, але одразу помітно, що вони різного року випуску. У новіших вагонах встановлені пластикові вікна й нижчий рівень шуму. Вони оснащені новішими полицями, матрацами та подушками. У купе ми побачили 2 розетки - по одній біля нижніх полиць.
Купейні вагони "Укрзалізниці" (Тетяна Веремєєва, РБК-Україна)
У старіших вагонах встановлені звичайні дерев’яні вікна й більше чути шум поїзда, під час поїздки. Розетки розміщені у вагоні, тому, щоб підзарядити гаджети, доведеться вийти з купе.
Купейні вагони "Укрзалізниці" (Тетяна Веремєєва, РБК-Україна)
Однак на комфорт поїздки така різниця між вагонами особливо не впливає. Пасажирам видають однакову постіль. З урахуванням того, що подорож була взимку, в обох вагонах тепло. Також провідники слідкують за чистотою безпосередньо у вагоні та туалетах.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" оголосила про запуск трьох додаткових поїздів у березні 2025 року на напрямках "Львів - Одеса", "Київ - Одеса" та "Київ - Трускавець". Продаж квитків на ці рейси вже відкрито.
Також ми писали, що "Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт ще двох плацкартних вагонів, які з 18 лютого почали курсувати у складі поїзда №95/96 "Київ - Рахів". Вагони отримали сучасний дизайн, зручніші полиці, покращене освітлення та оновлені санвузли. В компанії зазначили, що модернізація спрямована на підвищення комфорту пасажирів, зокрема встановлено нові USB-розетки, шторки для спальних місць та інші удосконалення.
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