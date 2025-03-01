"Укрзалізниця" запускає три додаткові поїзди: які напрямки

"Укрзалізниця" запускає додаткові потяги на напрямки Львів - Одеса, Київ - Одеса та Київ - Трускавець на березень. Продаж квитків уже відкрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" .

Продаж квитків на ці поїзди уже відкрито. Квитки на раніше анонсовані поїзди №213/214 Київ - Ясіня та № 777/778 Київ - Львів також у продажу.

16 та 30 березня курсуватиме додатковий поїзд у Карпати. Поїзд №159/160 Київ - Трускавець:

9 березня поїзд №168/167 Львів - Одеса відправиться зі Львова о 07:26, в Одесі буде о 18:17. У зворотному напрямку відправлення о 07:53, прибуття до Львова о 18:23.

Нагадаємо, що з лютого "Укрзалізниця" запустила нічні маршрути, які поєднають Закарпаття та Прикарпаття з Києвом та Львовом. Поїзди курсують із Києва через Львів до Рахова та Солотвино.

Поїзд №234/233 "Рахів - Київ" відправляється з Рахова о 20:54, прибуття до Києва - о 13:12. Відправлення з Києва о 15:21, прибуття до Рахова - о 07:50.

Поїзд №84/83 "Солотвино - Київ" відправляється зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Києва - о 13:12. Відправлення з Києва о 15:21, прибуття до Солотвино - о 08:08.

В грудні 2024 року "Укрзалізниця" запустила новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Поїзд №139/140 відправляється із Києва щоденно о 23:21, а прибуває до Кам’янця-Подільського о 8:20.