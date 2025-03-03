Стоимость билетов на поезда в Украине: что влияет на цену

От чего зависит стоимость железнодорожных билетов

Стоимость билета и плацкарты зависит от нескольких факторов: дальности поездки, класса вагона (общий, плацкартный, купейный, люкс и т.д.), категории поезда по скорости ("Интерсити+", "Ночной экспресс" и т.д.) и уровня сервиса (фирменный или обычный поезд).

Цены также корректируются по дням недели: во вторник и среду действует пониженный коэффициент 0,9, а в пятницу и воскресенье - повышенный коэффициент 1,1. Кроме этого, учитываются коэффициенты индексации по календарным периодам года.

Формирование стоимости проезда осуществляется с учетом отправления поезда из пункта его формирования или оборота. После прохождения вагоном аттестационной комиссии или ремонта цена также может меняться.

Дополнительно в стоимость билета входит плата за продажу документа, налог на добавленную стоимость (20%) и, по желанию пассажира, - комплект постельного белья или другие услуги.

Почему отличаются цены на билеты в вагонах одного класса

В "Укрзализныце" объясняют, что даже в пределах одного поезда стоимость проезда в вагонах одного класса может отличаться из-за разного уровня комфорта и года производства вагонов.

Например, если вы будете покупать билеты в купейный вагон по маршруту "Киев - Львов", то вы увидите, что цена отличается. За место в одном вагоне придется заплатить 403, 63 гривны, а в другом - 295, 95 гривен. На сайте не указано, чем отличаются вагоны, однако в компании объясняют, что цена зависит от комфорта и возраста вагонов.



Цены на железнодорожные билеты (скриншот с сайта "Укрзализныци", РБК-Украина)

Во время путешествия другим поездом "Укрзализныци" мы сравнили вагоны, в которых отличается стоимость проезда. Это купейные вагоны, но сразу заметно, что они разного года выпуска. В более новых вагонах установлены пластиковые окна и более низкий уровень шума. Они оснащены более новыми полками, матрасами и подушками. В купе мы увидели 2 розетки - по одной возле нижних полок.

Купейные вагоны "Укрзализныци" (Татьяна Веремеева, РБК-Украина)

В старых вагонах установлены обычные деревянные окна и больше слышен шум поезда, во время поездки. Розетки размещены в вагоне, поэтому, чтобы подзарядить гаджеты, придется выйти из купе.

Купейные вагоны "Укрзализныци" (Татьяна Веремеева, РБК-Украина)

Однако на комфорт поездки такая разница между вагонами особо не влияет. Пассажирам выдают одинаковую постель. С учетом того, что путешествие было зимой, в обоих вагонах тепло. Также проводники следят за чистотой непосредственно в вагоне и туалетах.