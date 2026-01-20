Вартість євро досягла нового рекорду. Який курс встановив НБУ

Курс валют: головне

Якого рівня досяг офіційний курс євро

Як подорожчало євро в обмінниках

Чи були передумови для цього

Офіційний курс євро на 21 січня становив 50,72 гривень, що на 42 копійки вище за значення 20 січня. З 1 січня курс євро зріс на 93 копійки.

Курс долара на 21 січня встановлено на рівні 43,25 гривень (-0,02 гривень до попереднього дня).

bank.gov.ua

Зростання євро в обмінниках

В обмінниках і касах банків середній курс продажу євро до 17:00 становив 50,97 гривень, що на 11 копійок вище значення станом на 10:30. При цьому, курс купівлі євро зріс на 7 копійок - до 50,28 гривень.

Вартість долара на готівковому ринку протягом дня практично не змінилася. Курс продажу долара знизився на 2 копійки - до 43,56 гривень, а курс купівлі зріс на 2 копійки - до 43,03 гривень.