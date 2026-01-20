ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс долара знижується. Як конфлікт Трампа і ФРС впливає на вартість валюти

Україна, Вівторок 20 січня 2026 12:10
UA EN RU
Курс долара знижується. Як конфлікт Трампа і ФРС впливає на вартість валюти Фото: Курс долара в обмінниках знизився до 43,58 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Вартість долара на готівковому ринку трохи знизилася, повторюючи динаміку міжбанківського та офіційного курсів попереднього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

  • наскільки знизився курс в обмінниках,

  • як учора закрився міжбанк,

  • як на курсі відображається конфлікт Білого дому і ФРС.

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 20 січня знизився на 2 копійки порівняно з 19 січня - до 43,58 гривень.

Станом на ранок 20 січня середній курс продажу євро зріс на 10 копійок порівняно з попереднім робочим днем і становив 50,86 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 43,01 гривні (-0,03 до курсу попереднього робочого дня), євро - по 50,19 гривні (-0,07 гривень).

Результати торгів на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок 19 січня закрився на позначках 43,28-43,31 гривень (купівля-продаж долара) і 50,39-50,41 гривень (курси для євро). Вартість валюти США на цьому ринку знизилася порівняно з 18 січня на 3-5 копійок, а валюти Єврозони зросла на 4-6 копійок.

Конфлікт Трампа і центробанку США

Негативна риторика президента США Дональда Трампа і відкриття кримінальної справи (прокуратурою округу Колумбія) проти глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла вплинула на вартість долара на міжнародному ринку. З 16 по 20 січня індекс спотової вартості долара до валют 10-ти країн (найбільших партнерів США), який публікує агентство Bloomberg, знизився на 472 долари - з 99 393 до 98 918 доларів.

Вплив цього конфлікту на український ринок найімовірніше опосередкований, ніж прямий, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Курс долара знижується. Як конфлікт Трампа і ФРС впливає на вартість валютиФото: Дональд Трамп коментує Джерому Пауеллу проєкт реновації будівлі ФРС (Getty Images)

Зниження курсу долара як на міжбанку, так і на готівковому ринку, що спостерігається з понеділка, не є наслідком цього конфлікту. "Воно, перш за все, відображає активність НБУ з метою вирівнювання попиту і пропозиції", сказав експерт у коментарі РБК-Україна.

При цьому, Тарас Лєсовий зазначає, що на світових ринках панує тривожне очікування майбутніх рішень ФРС щодо ключової ставки.

Події у Вашингтоні можуть мати вплив на курс євро в Україні, значення якого залежить від співвідношення пари євро-долар на глобальному ринку і курсу гривні до долара. "У разі зростання співвідношення між доларом і євро відбуватиметься підвищення вартості євро на внутрішньому ринку України", - каже банкір і додає, що дзеркальні тенденції матимуть місце в разі скорочення різниці між цими валютами.

Нагадаємо, що 11 січня прокуратура США в окрузі Колумбія відкрила кримінальну справу проти глави ФРС. Джером Пауелл заявив про "триваючий тиск" з боку адміністрації Білого дому.

Більш детально про конфлікт між президентом США і главою ФРС, який триває ще з першої каденції Трампа, читайте в матеріалі РБК-Україна"Яким буде курс долара в Україні в 2026 році і що загрожує гривні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу