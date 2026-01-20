RU

Стоимость евро достигла нового рекорда. Какой курс установил НБУ

Фото: Официальный курс евро достиг 50,72 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк повысил официальный курс евро до нового максимального уровня - 50,72 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Какого уровня достиг официальный курс евро

  • Как подорожало евро в обменниках

  • Были ли предпосылки для этого

Официальный курс евро на 21 января составил 50,72 гривен, что на 42 копейки выше значения 20 января. С 1 января курс евро вырос на 93 копейки.

Курс доллара на 21 января установлен на уровне 43,25 гривен (-0,02 гривен к предыдущему дню).

bank.gov.ua

Рост евро в обменниках

В обменниках и кассах банков средний курс продажи евро к 17:00 составил 50,97 гривен, что на 11 копеек выше значения по состоянию на 10:30. При этом, курс покупки евро вырос на 7 копеек - до 50,28 гривен.

Стоимость доллара на наличном рынке на протяжение дня практически не изменилась. Курс продажи доллара снизился на 2 копейки - до 43,56 гривен, а курс покупки вырос на 2 копейки - до 43,03 гривен.

Напомним, с 11 января конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромо Пауэллом обострился, така прокуратура округа Колумбия начала против главы центробанка уголовное расследование касательно использования средств на ремонт здания ФРС. Трамп уже неоднократно заявлял о том. что необходимо снизить ключевую ставку ФРС, но центробанк пока не спешит этого делать.

В комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сказал, что этот конфликт вызывает снижение курса доллара на международном рынке, что, в свою очередь, ведет к подорожанию евро по отношению к валюте США. Это отображается и на украинском валютном рынке - курс евро автоматически возрастает.

