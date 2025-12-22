Вартість долара та євро майже не змінилася обмінниках

Станом на ранок 22 грудня середній курс продажу долара в обмінниках збільшився на 1 копійку порівняно з 19 грудня і становить 42,49 гривні, водночас курс євро не змінився і становив 49,89 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,97 гривні (без змін порівняно з 19 грудня), євро - по 49,26 гривні (-0,01 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 19 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 1 копійку нижче за закриття торгової сесії 18 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,47-49,50 гривень, що на 4-5 копійок нижче за курс 18 грудня.