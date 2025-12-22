Стоимость доллара и евро почти не изменилась обменниках

По состоянию на утро 22 декабря средний курс продажи доллара в обменниках увеличился на 1 копейку по сравнению с 19 декабря и составляет 42,49 гривны, при этом курс евро не изменился и составил 49,89 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,97 гривны (без изменений по сравнению с 19 декабря), евро – по 49,26 гривны (-0,01 гривны).

На межбанке в результате торгов 19 декабря курс доллара находился на уровне 42,19 – 42,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 1 копейку ниже закрытия торговой сессии 18 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,47-49,50 гривен, что на 4-5 копеек ниже курса 18 декабря.