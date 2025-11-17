ua en ru
Економіка

Вартість долара та євро майже не змінилася в обмінниках

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 11:00
Вартість долара та євро майже не змінилася в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Юрій Крохмаль

Курс долара в обмінних пунктах України 17 листопада підвищився на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро знизився на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 листопада середній курс продажу долара підвищився на 1 копійку порівняно з 14 листопада і становить 42,27 гривні, курс євро знизився на 1 копійку - до 49,22 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,74 гривні (+0,02 гривні), євро - по 48,6 гривні (+0,02 гривні).

До закриття міжбанку 14 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,01-42,04 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 13 листопада зростання становило 7 копійок.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 17 листопада порівняно з 13 листопада на 2 копійки - до 42,0423 гривень. Курс євро було знижено на 10 копійок. На 17 листопада вартість європейської валюти встановлено на рівні 48,9835 гривні.

З початку року курс долара підвищився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,03 гривні. При цьому, значне зростання курс долара почався з початку жовтня. 1 жовтня курс долара становив 41,14 гривні, до 17 листопада він зріс на 2,2%.

Прогноз курсу долара

Міжбанківський курс 17-23 листопада коливатиметься в межах 41,9-42,15 гривні (за активної участі НБУ в торгах), вважає керівник з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль, зазначив він і додав, що схоже, що цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу. Схоже, що цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу, додав експерт.

Новини
