Вартість долара та євро майже не змінилася в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 17 листопада підвищився на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро знизився на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 листопада середній курс продажу долара підвищився на 1 копійку порівняно з 14 листопада і становить 42,27 гривні, курс євро знизився на 1 копійку - до 49,22 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,74 гривні (+0,02 гривні), євро - по 48,6 гривні (+0,02 гривні).

До закриття міжбанку 14 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,01-42,04 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 13 листопада зростання становило 7 копійок.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 17 листопада порівняно з 13 листопада на 2 копійки - до 42,0423 гривень. Курс євро було знижено на 10 копійок. На 17 листопада вартість європейської валюти встановлено на рівні 48,9835 гривні.

З початку року курс долара підвищився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,03 гривні. При цьому, значне зростання курс долара почався з початку жовтня. 1 жовтня курс долара становив 41,14 гривні, до 17 листопада він зріс на 2,2%.