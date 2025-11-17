ua en ru
Стоимость доллара и евро почти не изменилась в обменниках

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 11:00
Стоимость доллара и евро почти не изменилась в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Юрий Крохмаль

Курс доллара в обменных пунктах Украины 17 ноября повысился на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро снизился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 ноября средний курс продажи доллара повысился на 1 копейку по сравнению с 14 ноября и составляет 42,27 гривны, курс евро снизился на 1 копейку – до 49,22 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,74 гривны (+0,02 гривны), евро – по 48,6 гривны (+0,02 гривны).

К закрытию межбанка 14 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,01–42,04 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 13 ноября рост составил 7 копеек.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 17 ноября по сравнению с 13 ноября на 2 копейки – до 42,0423 гривен. Курс евро был снижен на 10 копеек. На 17 ноября стоимость европейской валюты установлена на уровне 48,9835 гривны.

С начала года курс доллара повысился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,03 гривны. При этом, значительный рост курс доллара начался с начала октября. 1 октября курс доллара составлял 41,14 гривны, к 17 ноября он вырос на 2,2%.

Прогноз курса доллара

Межбанковский курс 17-23 ноября будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривен (при активном участии НБУ в торгах), считает руководитель по продажам "Банка Авангард" Юрий Крохмаль отметил он и добавил, что похоже, что этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса. Похоже, что этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса, добавил эксперт.

