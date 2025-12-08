Вартість долара і євро знизилася на 2-4 копійки в обмінниках

Станом на ранок 8 грудня середній курс продажу долара знизився на 2 копійки порівняно з 5 грудня і становить 42,35 гривні, курс євро зменшився на 4 копійки - до 49,40 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,80 гривні (-0,03 гривні), євро - по 48,77 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку 5 грудня курс долара курс перебував на рівні 41,98 - 42,02 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 4 грудня курс зріс на 18-80 копійок. Курс євро на міжбанку становив 48,92-48,95 гривень, що на 29 копійок нижче за курс 4 грудня.