Стоимость доллара и евро снизилась на 2-4 копейки в обменниках

По состоянию на утро 8 декабря средний курс продажи доллара снизился на 2 копейки по сравнению с 5 декабря и составляет 42,35 гривны, курс евро уменьшился на 4 копейки – до 49,40 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,80 гривны (-0,03 гривны), евро – по 48,77 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке 5 декабря курс доллара курс находился на уровне 41,98 – 42,02 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 4 декабря курс подрос на 18-80 копеек. Курс евро на межбанке составил 48,92-48,95 гривен, что на 29 копеек ниже курса 4 декабря.