Стоимость доллара и евро снизилась на 2-4 копейки в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 8 декабря снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 4 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 8 декабря средний курс продажи доллара снизился на 2 копейки по сравнению с 5 декабря и составляет 42,35 гривны, курс евро уменьшился на 4 копейки – до 49,40 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,80 гривны (-0,03 гривны), евро – по 48,77 гривны (-0,04 гривны).
На межбанке 5 декабря курс доллара курс находился на уровне 41,98 – 42,02 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 4 декабря курс подрос на 18-80 копеек. Курс евро на межбанке составил 48,92-48,95 гривен, что на 29 копеек ниже курса 4 декабря.
На период 8-14 декабря курс доллара на межбанковском рынке прогнозируется на уровне 42,2-426 гривен (купля-продажа), а курс евро – 48,0-49,75 гривен. Такой прогноз предоставил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
На наличном рынке банкир прогнозирует курс для доллара на уровне 42,3-42,8 гривен и 48,0-49,75 гривен для евро.
В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,6-1 гривны и 1-1,3 гривны для евро. "Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели", - добавляет банкир.