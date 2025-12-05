Стоимость доллара и евро немного снизилась в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 5 декабря снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 декабря средний курс продажи доллара снизился на 3 копейки по сравнению с 4 декабря и составляет 42,43 гривны, курс евро уменьшился на 1 копейку – до 49,53 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,90 гривны (-0,06 гривны), евро – по 48,9 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке 4 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,16 – 42,20 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 3 декабря курс подрос на 4-5 копеек.