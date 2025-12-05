ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоимость доллара и евро немного снизилась в обменниках

Украина, Пятница 05 декабря 2025 11:55
UA EN RU
Стоимость доллара и евро немного снизилась в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках уменьшился на 3 копейки (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 5 декабря снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 декабря средний курс продажи доллара снизился на 3 копейки по сравнению с 4 декабря и составляет 42,43 гривны, курс евро уменьшился на 1 копейку – до 49,53 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,90 гривны (-0,06 гривны), евро – по 48,9 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке 4 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,16 – 42,20 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 3 декабря курс подрос на 4-5 копеек.

Официальный курс с начала года

По состоянию 1 января официальный курс доллара составлял 42,03 гривен, к 1 октября он снизился до уровня 41,14 гривен. На протяжение октября курс немного подрос до 41,97 гривен (на 1 ноября). Максимальное значение курса доллара было 25 ноября, тогда курс составлял 42,37 гривен.

Курс евро на протяжении 2025 года демонстрировал растущую динамику из-за сложно предсказуемой политики администрации Дональда Трампа и значительного снижения курса доллара по отношению к евро. Официальный курс евро в начале года составлял 43,69 гривен, к началу октября он вырос до 48,3 гривен, а 1 ноября составил 48,51 гривен. Максимальное значение курса было 49,5 гривен, это значение было установлено НБУ 7 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне