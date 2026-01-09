Вартість долара і євро в обмінниках виросла на 5-7 копійок

Середній курс продажу долара в обмінних пунктах України та касах банків 9 січня збільшився на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем (8 січня) - до 43,40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На міжбанку внаслідок торгів 8 січня курс долара перебував на рівні 43,11 - 43,14 гривні за долар (купівля-продаж), що на 20 копійок вище за закриття торгової сесії 7 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,29-50,31 гривень (на 9 копійок вище за значення попереднього дня).

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,71 гривні (+0,04 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,90 гривні (без змін).

Станом на ранок 9 січня середній курс продажу євро зріс на 5 копійок - до 50,70 гривень.

Нагадаємо, протягом 1-8 січня офіційний курс долара зріс із 42,35 до 42,72 гривень (+0,37 гривень). Курс валюти США на 8 січня - це рекордне значення. За цей же період офіційний курс євро збільшився на 13 копійок - з 49,79 до 49,92 гривень.

На 9 січня НБУ знову підняв курси долара (до 42,99 гривень) і євро (до 50,17 гривень).

Доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман пояснює, що поточна девальвація гривні - це не односторонній рух, національна валюта ще може зміцнитися.

Сьогоднішнє зростання курсів долара і євро, додає експерт, пов'язане з підвищеним попитом на ці грошові одиниці, що характерно для кінця року і перших місяців нового року. У цей період зростають бюджетні витрати, зокрема на імпорт обладнання, тобто купівля валюти. Також населення отримує додаткові виплати, частина з яких конвертується у валюту.