ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоимость доллара и евро в обменниках выросла на 5-7 копеек

Украина, Пятница 09 января 2026 11:15
UA EN RU
Стоимость доллара и евро в обменниках выросла на 5-7 копеек Фото: Курс доллара в обменниках вырос до 43,40 гривен (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Средний курс продажи доллара в обменных пунктах Украины и кассах банков 9 января увеличился на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (8 января) - до 43,40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 января средний курс продажи евро вырос на 5 копеек - до 50,70 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,71 гривны (+0,04 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,90 гривны (без изменений).

На межбанке в результате торгов 8 января курс доллара находился на уровне 43,11 – 43,14 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 20 копеек выше закрытия торговой сессии 7 января. Курс евро на межбанке составил 50,29-50,31 гривен (на 9 копеек выше значения предыдущего дня).

Напомним, в течение 1-8 января официальный курс доллара вырос с 42,35 до 42,72 гривен (+0,37 гривен). Курс валюты США на 8 января - это рекордное значение. За этот же период официальный курс евро увеличился на 13 копеек - с 49,79 до 49,92 гривен.

На 9 января НБУ снова поднял курсы доллара (до 42,99 гривен) и евро (до 50,17 гривен).

Доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объясняет, что текущая девальвация гривны - это не одностороннее движение, национальная валюта еще может укрепиться.

Сегодняшний рост курсов доллара и евро, добавляет эксперт, связан с повышенным спросом на эти денежные единицы, что характерно для конца года и первых месяцев нового года. В этот период растут бюджетные расходы, в том числе на импорт оборудования, т. е. покупка валюты. Также население получает дополнительные выплаты, часть с которых конвертируется в валюту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка