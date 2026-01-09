Стоимость доллара и евро в обменниках выросла на 5-7 копеек

Средний курс продажи доллара в обменных пунктах Украины и кассах банков 9 января увеличился на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (8 января) - до 43,40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На межбанке в результате торгов 8 января курс доллара находился на уровне 43,11 – 43,14 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 20 копеек выше закрытия торговой сессии 7 января. Курс евро на межбанке составил 50,29-50,31 гривен (на 9 копеек выше значения предыдущего дня).

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,71 гривны (+0,04 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,90 гривны (без изменений).

По состоянию на утро 9 января средний курс продажи евро вырос на 5 копеек - до 50,70 гривен.

Напомним, в течение 1-8 января официальный курс доллара вырос с 42,35 до 42,72 гривен (+0,37 гривен). Курс валюты США на 8 января - это рекордное значение. За этот же период официальный курс евро увеличился на 13 копеек - с 49,79 до 49,92 гривен.

На 9 января НБУ снова поднял курсы доллара (до 42,99 гривен) и евро (до 50,17 гривен).

Доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объясняет, что текущая девальвация гривны - это не одностороннее движение, национальная валюта еще может укрепиться.

Сегодняшний рост курсов доллара и евро, добавляет эксперт, связан с повышенным спросом на эти денежные единицы, что характерно для конца года и первых месяцев нового года. В этот период растут бюджетные расходы, в том числе на импорт оборудования, т. е. покупка валюты. Также население получает дополнительные выплаты, часть с которых конвертируется в валюту.