Курс долара Економіка Авто Tech

Вартість долара і євро в обмінниках трохи знизилася

Фото: Курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 1 січня знизився на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (31 грудня). Курс євро знизився на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 січня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 1 копійку порівняно з 31 грудня 2025 року і становить 42,56 гривні, водночас курс євро зменшився на 2 копійки - до 50,10 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,39 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 31 грудня курс долара перебував на рівні 42,20 - 42,30 гривні за долар (купівля-продаж), що на 10-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 30 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,51-49,61 гривень (курс купівлі був нижчим на 26-29 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

 

 

Прогноз курсу на 2026 рік

У січні-березні цього року офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. У першому кварталі гривню підкріплюватиме сплата податків компаніями, тобто необхідність купівлі національної валюти.

Банкір вважає, що якщо війна триватиме весь 2026 рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро - 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може сягнути 44 гривні, а євро - 51 гривні.

Нацбанк продовжить відігравати провідну роль на валютному ринку і стримувати хаотичні коливання курсу, додав експерт.

Курс в обмінниках