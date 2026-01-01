Вартість долара і євро в обмінниках трохи знизилася

Станом на ранок 1 січня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 1 копійку порівняно з 31 грудня 2025 року і становить 42,56 гривні, водночас курс євро зменшився на 2 копійки - до 50,10 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,39 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 31 грудня курс долара перебував на рівні 42,20 - 42,30 гривні за долар (купівля-продаж), що на 10-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 30 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,51-49,61 гривень (курс купівлі був нижчим на 26-29 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).