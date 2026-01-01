Стоимость доллара и евро в обменниках немного снизилась

По состоянию на утро 1 января средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 1 копейку по сравнению с 31 декабря 2025 года и составляет 42,56 гривны, при этом курс евро уменьшился на 2 копейки - до 50,10 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,39 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 31 декабря курс доллара находился на уровне 42,20 – 42,30 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 10-13 копеек ниже закрытия торговой сессии 30 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,51-49,61 гривен (курс покупки был ниже на 26-29 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).