Що чекати від курсу долара і євро у 2026 році: два сценарії від експерта

Фактор війни, міжнародної допомоги та політика НБУ продовжать мати ключовий вплив на курс долара протягом 2026 року.

Яка роль кожного з них і яких значень може досягти офіційний курс долара і євро в 2026 році - в матеріалі РБК-Україна .

Фактори валютного ринку

Головний вплив на ситуацію на валютному ринку наступного року чинитиме війна (її продовження або зупинка). Це базовий фактор, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

Також значний вплив матиме надання Україні зовнішньої фінансової допомоги. "Дуже важливо, що ЄС схвалив рішення про надання безвідсоткового боргу на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки", - зазначив банкір.

Провідним фактором залишатиметься монетарна політика НБУ. Сергій Мамедов вважає, що у Нацбанку 2026 року виникне можливість для деякого зниження облікової ставки. "НБУ буде поступово послаблювати систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку", - каже голова правління "Глобус Банку", додаючи, що цей сценарій можливий за наявності базової умови - припинення війни.

Прогноз офіційного курсу

Сергій Магомедов прогнозує, що протягом 2026 року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу.

У січні-березні офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень. Факторами, які стримують девальвацію гривні, цього сезону буде виплата податків компаніями за 2025 рік (необхідність купівлі гривні) і сезонне зниження попиту на валюту.

Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро - 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може досягти 44 гривні, а євро - 51 гривні, додав Мамедов.