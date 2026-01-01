Стоимость доллара и евро в обменниках немного снизилась
Курс доллара в обменных пунктах Украины 1 января снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (31 декабря). Курс евро снизился на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 1 января средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 1 копейку по сравнению с 31 декабря 2025 года и составляет 42,56 гривны, при этом курс евро уменьшился на 2 копейки - до 50,10 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,39 гривны (-0,04 гривны).
На межбанке в результате торгов 31 декабря курс доллара находился на уровне 42,20 – 42,30 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 10-13 копеек ниже закрытия торговой сессии 30 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,51-49,61 гривен (курс покупки был ниже на 26-29 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).
Прогноз курса на 2026 год
В январе-марте этого года официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43 гривен, считает вицепрезидент Ассоциации украинских банков и глава правления “Глобус Банка” Сергей Мамедов. В первом квартале гривна будет подкреплять уплата налогов компаниями, т. е. необходимость покупки национальной валюты.
Банкир считает, что если война будет длиться весь 2026 год, максимальное значение официального курса доллара составит 44-45 гривен, а евро – 51-52 гривны. Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может достигнуть 44 гривны, а евро – 51 гривны.
Нацбанк продолжит играть ведущую роль на валютном рынке и сдерживать хаотические колебания курса, добавил эксперт.