Вартість Bitcoin сягнула рекордних 112 тисяч доларів: скільки коштує зараз

Криптовалюта Bitcoin б'є рекорди вартості та зросла до 111 тисяч доларів. Напередодні її вартість була ще вищою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.
Так, станом на 07:00 ранку за Київським часом, за даними торгів на біржі, вартість Bitcoin становила близько 111 тис. доларів.
Зазначимо, що близько півночі в ніч на 10 липня, вартість Bitcoin сягнула 112 тисяч доларів.
Нагадаємо, у другій половині травня вартість Bitcoin на біржі перевищила рекордні 109 тисяч доларів.
Перед цим криптовалюта встановила інший рекорд уперше за кілька місяців подолала позначку в 100 тисяч доларів, продемонструвавши зростання на понад 3% за один день.
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