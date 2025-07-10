Стоимость Bitcoin достигла рекордных 112 тысяч долларов: сколько стоит сейчас

Криптовалюта Bitcoin бьет рекорды стоимости и выросла до 111 тысяч долларов. Накануне ее стоимость была еще выше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.
Так, по состоянию на 07:00 утра по Киевскому времени, согласно данным торгов на бирже, стоимость Bitcoin составляла около 111 тыс. долларов.
Напомним, во второй половине мая стоимость Bitcoin на бирже превысила рекордные 109 тысяч долларов.
Перед этим криптовалюта установила другой рекорд - впервые за несколько месяцев преодолела отметку в 100 тысяч долларов, продемонстрировав рост более чем на 3% за один день.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.