Над Варшавою вперше розгорнуть систему ПРО на базі Patriot

В оборонному відомстві країни уточнили, що перше бойове чергування системи "Петріот" розпочнеться у п'ятницю, 6 жовтня.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак назвав це "історичною та новаторською подією".

"Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи", - йдеться у заяві.

Польський міністр сьогодні на варшавському аеропорту Бемово відвідав військових, які у складі вогневої групи 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів управлятимуть пусковими установками, купленими країною у Сполучених Штатів Америки.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на тлі системи Patriot під Варшавою (фото: twitter.com/MON_GOV_PL)

Польща посилює захист свого неба

Зазначимо, що Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни, зокрема, наростити ППО/ПРО.

Раніше глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна використовує досвід України у розбудові власної протиповітряної оборони.

У вересні в Пентагоні заявили про плани розглянути можливість постачання Польщі модернізацій для систем Patriot.

Перед цим у Міністерстві оборони Німеччини озвучили Польщі пропозицію продовжити розгортання трьох систем ППО Patriot до кінця 2023 року.

Нагадаємо, що Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot. Комплекси хотіли встановити на кордоні з Україною.

Також перед цим ми писали, що Німеччина передасть Польщі 8 одиниць ППО Patriot.