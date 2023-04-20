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Польща вибудовує свою ППО з урахуванням досвіду України, - міністр оборони

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 17:11
Польща вибудовує свою ППО з урахуванням досвіду України, - міністр оборони Фото: Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща використовує досвід України у побудові власної протиповітряної оборони. Країна вже досягла результатів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У побудові польської ППО важливу роль відіграє досвід війни в Україні", - наголосив голова Міноборони.

За його словами, Польща вже дуже далеко просунулась у створенні багатошарової протиповітряної оборони. На навчаннях у країні використовували одразу ЗРК Patriot, пускові установки iLauncher та зенітні комплекси Pilica.

"У нас також є ПЗРК Piorun, а значить системи ППО/ПРО дуже короткого радіусу дії. Крім того, ми інтегруємо систему протидії дронам. Нашою метою є формування окремих шарів (системи ППО - ред.) та інтеграція їх таким чином, щоб вони були єдиною системою" , - наголосив Блащак.

Міністр наголосив, що Польща відійшла від пострадянської системи організації, де за ППО відповідали підрозділи як у повітряних, так і у сухопутних силах.

Він уточнив, що відбувається процес відмови від старої пострадянської техніки, на озброєнні з'являються американські ЗРК Patriot, британські CAMM, а також польські ПЗРК Piorun та антидронові системи.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що в країні збудують склади для тисяч одиниць військової техніки.

Також ми писали, що Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї.

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