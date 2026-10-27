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Пожежу біля збройового заводу в Румунії влаштувала мережа РФ, - розвідка

04:42 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Пожежу біля збройового заводу в Румунії влаштувала мережа РФ, - розвідка Фото: у Румунії викрили російську мережу диверсантів, причетну до пожежі в Брашові (Getty Images)
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Служба інформації Румунії викрила диверсійну мережу, яку координувала Росія. Вона причетна до вересневої пожежі в Брашові біля заводу державного оборонного концерну Romarm, а серед інших її цілей були центри підготовки українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пожежа спалахнула ввечері 14 вересня на промисловому майданчику Carfil у Брашові, поруч із підприємством CARFIL SA. Це дочірня компанія Romarm, державного оборонного концерну Румунії. Вогонь охопив будівлю площею близько 1000 квадратних метрів, у якій розміщувалися автомайстерні, станція техогляду та автомийка.

DIICOT відкрила кримінальне провадження проти трьох іноземців, які проживали в країнах ЄС:

  • двох громадян Білорусі, яких затримали в Німеччині, коли вони готували схожі диверсії;
  • громадянина України, якого знайшли в Польщі. Ордер на його арешт видали 26 жовтня.

Які цілі мала мережа

За даними SRI, російські координатори визначили мережі цілі по всьому регіону: державні та приватні збройові підприємства, а також інші військові і промислові об'єкти. Цього року в Румунії виявили й інші спроби диверсій, зокрема проти міжнародних військових об'єктів і центрів підготовки українських військових.

У розвідці наголошують, що пожежа в Брашові - частина ширшої кампанії диверсій, яку Росія координує в Європі. МВС Румунії посилило охорону критичної інфраструктури, оборонних заводів і великих логістичних складів.

Тиск Росії на Румунію помітно посилився цього місяця. 17 жовтня румунські F-16 збили два реактивні ударні дрони РФ, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний.

За два дні до цього, 15 жовтня, у територіальних водах Румунії після атак дронів загорілися два хімічні танкери. На судні Wine Trader під прапором Сан-Марино семеро членів екіпажу зникли безвісти, п'ятьох урятували. А 2 жовтня поблизу села Плауру в повіті Тульча впав об'єкт, схожий на безпілотник, після чого виникла пожежа.

Диверсії Росія влаштовує й деінде в Європі. За даними The Wall Street Journal, Путін наказав посилити їх проти країн НАТО, а в серпні в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 знайшли дрон із вибухівкою.

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