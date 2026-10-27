Пожежу біля збройового заводу в Румунії влаштувала мережа РФ, - розвідка
Служба інформації Румунії викрила диверсійну мережу, яку координувала Росія. Вона причетна до вересневої пожежі в Брашові біля заводу державного оборонного концерну Romarm, а серед інших її цілей були центри підготовки українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пожежа спалахнула ввечері 14 вересня на промисловому майданчику Carfil у Брашові, поруч із підприємством CARFIL SA. Це дочірня компанія Romarm, державного оборонного концерну Румунії. Вогонь охопив будівлю площею близько 1000 квадратних метрів, у якій розміщувалися автомайстерні, станція техогляду та автомийка.
DIICOT відкрила кримінальне провадження проти трьох іноземців, які проживали в країнах ЄС:
- двох громадян Білорусі, яких затримали в Німеччині, коли вони готували схожі диверсії;
- громадянина України, якого знайшли в Польщі. Ордер на його арешт видали 26 жовтня.
Які цілі мала мережа
За даними SRI, російські координатори визначили мережі цілі по всьому регіону: державні та приватні збройові підприємства, а також інші військові і промислові об'єкти. Цього року в Румунії виявили й інші спроби диверсій, зокрема проти міжнародних військових об'єктів і центрів підготовки українських військових.
У розвідці наголошують, що пожежа в Брашові - частина ширшої кампанії диверсій, яку Росія координує в Європі. МВС Румунії посилило охорону критичної інфраструктури, оборонних заводів і великих логістичних складів.
Тиск Росії на Румунію помітно посилився цього місяця. 17 жовтня румунські F-16 збили два реактивні ударні дрони РФ, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний.
За два дні до цього, 15 жовтня, у територіальних водах Румунії після атак дронів загорілися два хімічні танкери. На судні Wine Trader під прапором Сан-Марино семеро членів екіпажу зникли безвісти, п'ятьох урятували. А 2 жовтня поблизу села Плауру в повіті Тульча впав об'єкт, схожий на безпілотник, після чого виникла пожежа.
Диверсії Росія влаштовує й деінде в Європі. За даними The Wall Street Journal, Путін наказав посилити їх проти країн НАТО, а в серпні в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 знайшли дрон із вибухівкою.