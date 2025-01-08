У Варшаві відбудеться зустріч міністрів оборони п’яти країн ЄС, запросили й Україну

У Варшаві 13 січня відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. До переговорів має приєднатися глава Міноборони України Рустем Умєров в онлайн-режимі.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 300polityka.pl .

"У понеділок на наступному тижні я запросив міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, за участю через телекомунікаційний зв’язок з українським міністром Умєровим. Тому в понеділок буде дуже важлива зустріч "великої п’ятірки", - розповів Косіняк-Камиш.

За його словами, під час зустрічі міністри також обговорять зміни, які відбуваються у США, тобто інавгурацію обраного президента Дональда Трампа.