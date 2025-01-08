В Варшаве состоится встреча министров обороны пяти стран ЕС, пригласили и Украину
В Варшаве 13 января состоится встреча министров обороны Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. К переговорам должен присоединиться глава Минобороны Украины Рустем Умеров в онлайн-режиме.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 300polityka.pl.
"В понедельник на следующей неделе я пригласил министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии, с участием через телекоммуникационную связь украинского министра Умерова. Поэтому в понедельник будет очень важная встреча "большой пятерки", - рассказал Косиняк-Камыш.
По его словам, во время встречи министры также обсудят изменения, которые происходят в США, то есть инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.
Напомним, 9 января состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". На встрече также будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин, для которого это заседание станет последним на этом посту.
Во время "Рамштайна" планируют составить план обороноспособности Украины до 2027 года. В частности, США могут объявить о значительном пакете помощи Киеву.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.