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У Варшаві та онлайн: у Мінфіні розповіли про формат переговорів з МВФ

Фото: переговори з МВФ пройдуть у Варшаві  (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду почала переговори з українською владою про потенційну програму. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, від української сторони участь у дискусіях беруть представники Міністерства фінансів, Національного банку України, а також інших органів, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає 8 березня дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ.

Напередодні прем'єр-міністр Дениса Шмигаль з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

За словами прем'єра, Україна може очікувати на загальний розмір фінансування понад 15 млрд доларів.

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МВФМіністерство фінансів України