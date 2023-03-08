У Варшаві та онлайн: у Мінфіні розповіли про формат переговорів з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду почала переговори з українською владою про потенційну програму. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, від української сторони участь у дискусіях беруть представники Міністерства фінансів, Національного банку України, а також інших органів, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає 8 березня дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ.