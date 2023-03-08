В Варшаве и онлайн: в Минфине рассказали о формате переговоров с МВФ

Миссия Международного валютного фонда начала переговоры с украинскими властями о потенциальной программе. Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, от украинской стороны в дискуссиях принимают представители Министерства финансов, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает 8 марта дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ.