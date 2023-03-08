RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Варшаве и онлайн: в Минфине рассказали о формате переговоров с МВФ

Фото: переговоры с МВФ пройдут в Варшаве  (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда начала переговоры с украинскими властями о потенциальной программе. Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, от украинской стороны в дискуссиях принимают представители Министерства финансов, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает 8 марта дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ.

Накануне премьер-министр Дениса Шмыгаль с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

По словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше 15 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФМинистерство финансов Украины