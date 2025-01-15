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У Варшаві сьогодні чекають Зеленського

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За інформацією канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, відвідає Варшаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня.

У Давосі очікується присутність представників із понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав і урядів та понад 1600 представників ділових кіл.

Зеленський має прибути в Давос у вівторок, 21 січня. Український президент уперше брав участь у заході 2024 року.

Зеленський часто зустрічається з польськими лідерами. Між тим, відносини між країнами не завжди гладкі. Зокрема Зеленський звинувачує Варшаву в тому, що вона не передала Києву старі винищувачі МіГ-29.

Крім того, Польща відмовляє збивати російські ракети, які атакують Західну Україну. Польща піднімає авіацію під час ракетних ударів, дозволяючи ракетам залітати на свою територію, і не збиває їх, коли ракети повертаються назад.

Зокрема Польща піднімала авіацію під час ракетного удару по Україні 15 січня.

Ще одним питанням є ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, яка не проводилася довгий час. Процедура необхідна для перепоховання. Однак 10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Пізніше це підтвердили в МЗС України

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